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Honda начала тестирование нового электрокара 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor
В Сети появились первые фотографии компактного электрокара Honda, продажи которого в Европе начнутся в следующем году. Предсерийный прототип машины, выполненный в стиле концепт-кара Urban EV, сохранит часть дизайнерских решений исходника, а также получит камеры вместо боковых зеркал.
О прошлогоднем прототипе напоминают общие пропорции кузова, круглые фары, лючок зарядного порта на капоте и широкоформатная приборная панель в салоне. У хэтчбека теперь пять дверей вместо трех, но ручки все также сделаны заподлицо. Двери на товарной версии открывается по ходу движения, а не против, как это сделано на концептуальном Urban EV.
Особенность прототипа — камеры вместо боковых зеркал. Легально оснащать ими серийные машины пока можно только в Японии. Камеры входят в список опций Lexus ES седьмого поколения, а также доступны для электрического Audi e-tron.
Представленный в сентябре 2017 года Honda Urban EV построен на новой платформе. Информации о силовой установке электрокара нет. В салоне шоу-кара установили огромную приборную панель и два дополнительных дисплея, на которые транслируется картинка с камер бокового обзора. Urban EV оснащен виртуальным консьержем, который распознает эмоции и способен давать рекомендации по вождению.
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Lexus ES , Audi , Lexus , Honda , Автоновости
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