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Бензин снова резко подорожал

Audi устроила необычный тест-драйв для своих клиентов 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
Учитывая, что A6 2019 является шедевром автомобиля, естественно, что Audi захотела показать его как можно большему количеству людей. Однако немецкий бренд не пошел по традиционному маршруту, а вместо этого попробовал кое-что другое. И это сработало отлично.
Нельзя отрицать, что новый Audi A6 2019 — это технологическое чудо на колесах. В зависимости от выбранного уровня отделки салона и дополнительных функций, премиальный седан может быть оснащен чем угодно: от матричных светодиодных фар до 10,1-дюймового информационно-развлекательного экрана, полноцветного головного дисплея, аудиосистемы 19-динамиков Bang & Olufsen и многое, многое другое. В стандартной комплектации автомобиль оснащен детектором пешеходов и автоматическим экстренным торможением.
Audi пригласила «ничего не подозревающих» покупателей Amazon Go, чтобы испытать новый A6. В свою очередь, автопроизводитель пообещал участникам превзойти все их ожидания и более 100 водителей ответили на приглашение Audi и участие в «пробной поездке к неизвестному».
И тут началась забавная часть. Каждому водителю предложили 30-минутный маршрут, что привело его к неизвестному месту. Частный симфонический концерт, мастерская по живописи или «эпическая» публичная фотосессия — это были лишь некоторые из сюрпризов. Затем водителей спросили, хотят ли они продолжить поездку к неизвестному, и большинство из них с радостью сказали «да», после чего им предложили 3-часовую поездку.
Для желающих провести тест-драйв новинки Audi готовит международный «аттракцион», но пока место проведения следующего испытания Audi A6 2019 держится в секрете.
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Audi , Audi A6 , Amazon , Автоновости
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