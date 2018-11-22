GAC представил минивэн Trumpchi GM6 

Этот автомобиль можно считать младшим братом GAC Trumpchi GM8.
В длину минивэн занимает 4 метра 78 сантиметров. По этому параметру машина короче GM8 примерно на 30 сантиметров. Также автомобиль стал уже своего собрата.
Нынешний вариант GM6 рассчитан на 7 мест. Второй ряд образуют 2 кресла, которые можно регулировать. Последний пассажирский ряд выполнен в виде дивана, на котором могут сидеть 3 человека.
Багажник изначально рассчитан на 324 литра. Однако если сложить задний ряд, объем вырастет до 1100 литров.
Внутри у машины виртуальные приборная панель и дисплей мультимедийной системы. Есть также светодиодная оптика, прозрачная крыша, кнопка пуска двигателя, камеры кругового обзора.
Минивэн располагает двигателем на полтора литра с мощностью в 171 лошадиную силу. Трансмиссия представлена в виде механической коробки передач или «автомата» на 6 положений.
Продажи Trumpchi GM6 стартуют в КНР в ближайшие месяцы. Цена будет составлять примерно 16500 — 24000 долларов.