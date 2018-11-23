Что будет с ценами на топливо?

Цены на бензин стабильны две недели подряд, но ускорили рост розничные цены на дизель. На заправках топливо подорожало более чем на 2%, до 46 рублей 29 копеек за литр. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев уверен, что в повышении, как и раньше, виноваты спекулянты.

Рустам Танкаев, гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России: «Они накручивают цену, то есть прогоняют топливо через цепочку перепродавцов, в результате цена повышается, и конечный продавец на АЗС вынужден устанавливать ту цену, по которой он купил, как минимум. При этом, конечно же, последние перепродавцы или тройка последних перепродавцов принадлежит тому же самому владельцу, которому принадлежит АЗС. Вся эта механика, конечно, приводит к тому, что цены растут. Цены растут и будут расти дальше, для того чтобы обеспечить рынку ликвидность».

Игорь Сечин. Крупнейший производитель моторного топлива в России «Роснефть» в прошлые четверг и пятницу впервые не выставила на торги Петербургской биржи ни бензина, ни дизельного топлива, требуя навести на бирже порядок. Это совпало по времени с тем, как в Сингапуре на одном мероприятии были вместе Владимир Путин

Были предположения, что глава «Роснефти» привел президенту аргументы о том, что в росте цен виноваты перекупщики и независимые заправщики. Взамен, возможно, были взяты гарантии, что цены на топливо расти не будут ни при каких обстоятельствах. Но они пока растут.

Петербургская биржа поддержала борьбу со спекулянтами, а некоторые независимые АЗС между тем приготовились к закрытию. Как утверждают в Независимом топливном союзе, по условиям соглашения правительства с нефтяниками наценка при продаже бензина до 31 марта будет составлять 1,7 рубля за литр. А независимым АЗС нужна наценка не менее трех рублей за литр, чтобы избежать убытков. Все будут закрываться, уверен владелец АЗС в Твери Евгений:

Евгений, владелец АЗС в Твери: «Сетевики вешают все на мелкий бизнес, якобы это маленькие заправки поднимают цену. Как мы можем поднимать цену, если рядом стоит сетевая заправка с ценами ниже? Какой здравомыслящий предприниматель будет поднимать цену на два-три рубля больше, чем у сетевика? Поэтому я думаю, что в ближайшие несколько месяцев все будут закрываться».

Но есть и другие мнения. Владелец АЗС «БашЕвроНефть» в Челябинской области Фарид считает, что трейдеры сами виноваты: скупали на сторону, завышали. Сейчас Фарид покупает топливо по предоплате и с фиксированной ценой, и пока на его заправке дела идут неплохо:

Фарид, владелец АЗС «БашЕвроНефть» в Челябинской области: «У нас по Челябинской области и по Башкирии заявку делаешь, просто заранее проплачиваешь, и есть топливо на нефтебазе, они отпускают. Даже фиксируют цену, если ты заранее проплатил на 10-20 тонн, хоть и цена поменялась, у тебя на дату платежа фиксируют цену. У меня, например, заправки все сделаны площадью не меньше 100 „квадратов“, есть магазин. Средняя реализация получается, особенно в летний период, где-то 500 тысяч по месяцу. Накрутка 40-60%, половина остается».