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Матвиенко попросила не кошмарить водителей камерами «на каждом столбе» 

Ридус 1 час назад
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неожиданно вступилась за автомобилистов, которые вынуждены передвигаться под постоянным прицелом камер контроля скорости, полосы движения и прочих правил дорожного движения.
Как сообщает «Российская газета», Матвиенко почитала неправильным то, что «сейчас камеры вешают на каждом столбе». По мнению главы Совфеда, использовать камеры следует «без перегибов, чтобы людей не раздражать».
«Безусловно, камеры видеонаблюдения должны быть, но чтобы они работали эффективно, чтобы не было на этот счет жалоб», — Валентина Матвиенко.
Тема камер обсуждалась на встрече с сенаторами главы Министерства транспорта Евгения Дитриха. Министр сообщил, что от штрафов за нарушение ПДД) в региональные дорожные фонды в 2018 году поступило 44 миллиарда рублей. Эти деньги планируется целиком направить на ремонт и строительство дорог, поэтому с точки зрения ведомства рост числа камер фиксации нарушений — скорее благо.
Напомним, вот уже год в России не действует запрет на использование автоматических средств фиксации нарушений на участках, где установлены временные ограничения. Это произошло после принятия новой версии Административного регламента, который вступил в силу 20 октября 2017 года. В сочетании с частыми частными камерами местами это дает убийственный для кошелька автомобилиста эффект.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что госпошлину за выдачу автомобильных регистрационных знаков могут отменить, ввести штраф за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, и ужесточить правила прохождения техосмотра.
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Валентина Матвиенко , Евгений Дитрих , Совет Федерации , Минтранс РФ , Ридус , Автоновости
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