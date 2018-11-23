Беспилотный автомобиль совершил пробег из Петербурга в Казань

Новая модель беспилотного транспортного средства смогла преодолеть расстояние в 2500 километров, проехав от Петербурга до Казани.

Легковая модель беспилотного транспортного средства, оснащенная различными датчиками и специализированными программами смогла самостоятельно проехать расстояние от одного города до другого, не создавая помех для движения другого транспорта.

Общая продолжительность движения составили 11 дней, за которые автомобиль заезжал в 12 городов, встречающихся на пути от начальной до конечной цели. На всем этапе передвижения машины за рулем контролировал ситуацию опытные водитель. который в случае необходимости мог взять ситуацию в свои руки, управляя автомобилем самостоятельно.

Так же в машине находились эксперты, которые отмечали все недочеты и контролировали как автомобиль передвигается по трассе, по городам и как справляется с встречающимися препятствиями. В целом беспилотная машина полностью выполнила все поставленные задачи, не подвергая опасности других участников движения.