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Беспилотный автомобиль совершил пробег из Петербурга в Казань 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Новая модель беспилотного транспортного средства смогла преодолеть расстояние в 2500 километров, проехав от Петербурга до Казани.
Легковая модель беспилотного транспортного средства, оснащенная различными датчиками и специализированными программами смогла самостоятельно проехать расстояние от одного города до другого, не создавая помех для движения другого транспорта.
Общая продолжительность движения составили 11 дней, за которые автомобиль заезжал в 12 городов, встречающихся на пути от начальной до конечной цели. На всем этапе передвижения машины за рулем контролировал ситуацию опытные водитель. который в случае необходимости мог взять ситуацию в свои руки, управляя автомобилем самостоятельно.
Так же в машине находились эксперты, которые отмечали все недочеты и контролировали как автомобиль передвигается по трассе, по городам и как справляется с встречающимися препятствиями. В целом беспилотная машина полностью выполнила все поставленные задачи, не подвергая опасности других участников движения.
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