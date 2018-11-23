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Audi отказалась от производства спортивной А1 S1 и четырехдверной TT 

LiveCars.Ru 39 минут назад
Фото: carscoops.com
Летом в западных СМИ появилась информация о возможном расширении спортивной линейки компании Audi за счет горячей версии A1 S1. Пару недель назад пошли слухи о возможном запуске в производство четырехдверной версии культового купе ТТ. Что ж, есть плохая и хорошая новости — ни та, ни другая модели в производство не пойдут.
Главы отдела коммуникаций Audi Петер Оберндорфер отметил, что модель A1 S1 не числится в ближайших планах компании. По словам представителя Audi, задача компании — сфокусироваться на других направлениях, включая электромобили, тогда как для разработки и запуска A1 S1 потребовались бы слишком большие инвестиции.
Таким образом, нынешняя A1 40 TFSI, скорее всего, останется самой мощной версией данной линейки, оснащаясь 2-литровым турбированным мотором от Volkswagen Golf GTI на 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Напомним, если бы запуск A1 S1 состоялся, она, вероятно, получила бы более мощную версию силовой установки на 246 л.с. и систему полного привода.
С другой стороны, Оберндорфер опроверг слухи о появлении новой версии ТТ в четырехдверном исполнении. Более того, была информация что она вовсе заменит текущую двухдверную модель, продажи которой упали в два раза за последние десять лет.
К счастью, по словам Оберндорфера, Audi TT — это икона марки, и компания не будет от нее отказываться. Хотя ранее у Аudi были идеи о расширении семьи ТТ, но эти планы давно не актуальны, так как немецкий автогигант сосредоточен на других направлениях развития.
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Volkswagen Golf , Audi , Volkswagen , Audi TT , Автоновости
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