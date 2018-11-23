Audi отказалась от производства спортивной А1 S1 и четырехдверной TT

Летом в западных СМИ появилась информация о возможном расширении спортивной линейки компании Audi за счет горячей версии A1 S1. Пару недель назад пошли слухи о возможном запуске в производство четырехдверной версии культового купе ТТ. Что ж, есть плохая и хорошая новости — ни та, ни другая модели в производство не пойдут.

Главы отдела коммуникаций Audi Петер Оберндорфер отметил, что модель A1 S1 не числится в ближайших планах компании. По словам представителя Audi, задача компании — сфокусироваться на других направлениях, включая электромобили, тогда как для разработки и запуска A1 S1 потребовались бы слишком большие инвестиции.

Таким образом, нынешняя A1 40 TFSI, скорее всего, останется самой мощной версией данной линейки, оснащаясь 2-литровым турбированным мотором от Volkswagen Golf GTI на 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Напомним, если бы запуск A1 S1 состоялся, она, вероятно, получила бы более мощную версию силовой установки на 246 л.с. и систему полного привода.

С другой стороны, Оберндорфер опроверг слухи о появлении новой версии ТТ в четырехдверном исполнении. Более того, была информация что она вовсе заменит текущую двухдверную модель, продажи которой упали в два раза за последние десять лет.