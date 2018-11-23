Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасные подушки безопасности на «Маздах»: третий отзыв за полгода 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: wroom.ru
Компания Mazda объявила отзыв более 62 тысяч автомобилей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50, проданных c мая 2006 года по ноябрь 2014 года.
Это уже третий отзыв за последнее время: первый раз отзыв затронул 8 тысяч экземпляров модели Mazda 6, реализованных c августа 2002 года по июнь 2008 года, во второй раз под отзыв попали еще более 20 тысяч таких машин.
Причина отзыва — возможное нарушение целостности корпусов газогенераторов фронтальных подушек из-за продолжительного воздействия влажности. В этом случае при аварии осколки корпуса газогенератора могут «выстрелить» в лицо водителя или пассажира вместе с подушкой и серьёзно травмировать или даже убить человека.
Дилеры «Мазды» в ближайшее время должны оповестить владельцев машин, попавших под отзыв, о необходимости ремонта. Уточнить, придётся ли обращаться на сервис, можно самостоятельно, сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.
Wroom.ru: последние новости
Систему ЭРА-ГЛОНАСС отменили, но только для праворульных машин на Дальнем Востоке «Запрещённый» Росстандартом кроссовер Chery Tiggo 3 снова поступит в продажу Завершаются испытания внедорожника УАЗ Патриот c «автоматом»
Комментарии
Mazda 6 , Mazda 2 , Mazda CX-7 , Mazda , Mazda BT-50 , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Студенты разбились по дороге на похороны
Популярная блогерша погибла в Москве147
Как лишиться прав через 49 минут после их получения
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»6
Мясорубка в Чувашии35
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение