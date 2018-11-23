Опасные подушки безопасности на «Маздах»: третий отзыв за полгода

Это уже третий отзыв за последнее время: первый раз отзыв затронул 8 тысяч экземпляров модели Mazda 6, реализованных c августа 2002 года по июнь 2008 года, во второй раз под отзыв попали еще более 20 тысяч таких машин.

Причина отзыва — возможное нарушение целостности корпусов газогенераторов фронтальных подушек из-за продолжительного воздействия влажности. В этом случае при аварии осколки корпуса газогенератора могут «выстрелить» в лицо водителя или пассажира вместе с подушкой и серьёзно травмировать или даже убить человека.

Дилеры «Мазды» в ближайшее время должны оповестить владельцев машин, попавших под отзыв, о необходимости ремонта. Уточнить, придётся ли обращаться на сервис, можно самостоятельно, сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.