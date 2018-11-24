Chery создала новый премиальный суббренд Exeed

Известный на весь мир китайский автопроизводитель Chery сообщил о создании новой ветви премиальных автомобилей под брендом Exeed.

Как это можно наблюдать: компания Chery переживает и взлеты и падения по части создания суббрендов. Взять к примеру тот же "Rely и Riich". Их не стало уже через три года после появления.

В новой линейке выйдет модель Exeed TLX. Ожидается, что данный кроссовер сможет потягаться с моделями от от Wey и Lynk & Co.

Как стало известно, переднеприводная модель будет оснащаться 1,6-литровым силовым агрегатом турбо на 197 л.с. В роли трансмиссии будет использована роботизированная коробка.

Примечательный факт — новинка была представлена с гибридным агрегатом. Вероятно в ближайшее время Exeed TLX предстанет на авторынке и с такой силовой установкой.

Про стоимость новинки, а также подробная информация про техническое оснащение пока что не поступала. Однако уже сейчас можно смело утверждать, что модели этой линейки не будут принадлежать к когорте бюджетных.