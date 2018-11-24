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Chery создала новый премиальный суббренд Exeed 

Car.ru + ещё 3 24 ноября 2018
Фото: Car.ru
Известный на весь мир китайский автопроизводитель Chery сообщил о создании новой ветви премиальных автомобилей под брендом Exeed.
Как это можно наблюдать: компания Chery переживает и взлеты и падения по части создания суббрендов. Взять к примеру тот же "Rely и Riich". Их не стало уже через три года после появления.
В новой линейке выйдет модель Exeed TLX. Ожидается, что данный кроссовер сможет потягаться с моделями от от Wey и Lynk & Co.
Как стало известно, переднеприводная модель будет оснащаться 1,6-литровым силовым агрегатом турбо на 197 л.с. В роли трансмиссии будет использована роботизированная коробка.
Примечательный факт — новинка была представлена с гибридным агрегатом. Вероятно в ближайшее время Exeed TLX предстанет на авторынке и с такой силовой установкой.
Про стоимость новинки, а также подробная информация про техническое оснащение пока что не поступала. Однако уже сейчас можно смело утверждать, что модели этой линейки не будут принадлежать к когорте бюджетных.
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Chery , Автоновости
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