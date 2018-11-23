АвтоВАЗ запустил сборку Lada XRay с вариатором

22 ноября с линии B0 главного конвейера завода сошел первый экземпляр высокого хэтчбека с вариатором.

Первый XRay пилотной партии выкрашен в светло-коричневый цвет "Пума" и укомплектован японским вариатором Jatco JF015E в сочетании с двигателем HR16 объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с. Внешне хэтчбек не отличается от других модификаций модели. Стоимость пока не раскрывается, но, по предварительным данным, переплата за "вариатор" составит около 50 тыс. рублей. Продажи стартуют либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Напомним, Lada XRay также можно приобрести с мотором 1.8 литра (122 л.с.) и "роботом" АМТ-2.0. Корме того, для модели доступна 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

Как сообщал "Авторамблер", ранее на конвейере была замечена ультрабюджетная версия XRay с 15-дюмовой "штамповкой" и неокрашенными дверными ручками. Известно, что в список оснащения такого "ИксРэя" войдут кондиционер, аудиоподготовка, система помощи при старте на подъеме (HSА), электростеклоподъемники передних дверей и электрогидроусилитель руля. "Бедная" комплектация будет доступна для автомобилей, оснащенных 106-сильным мотором объемом 1,6 литра и механической коробкой.