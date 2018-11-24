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Россиянин грязно выругался в машине и получил штраф 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Жителя Мурманска оштрафовали за выложенную в соцсетях запись с видеорегистратора, на которой он оскорбительно высказался о женщине. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области.
Как выяснилось в ходе проверки, мужчина выезжал со двора дома и вступил в словесную перепалку с женщиной за рулем другого автомобиля. Водители общались сдержанно, но вернувшись в свою машину, мурманчанин выругался в адрес недавней собеседницы, в том числе нецензурно. На следующий день он опубликовал видеозапись с регистратора во «ВКонтакте».
Потерпевшая увидела ролик и обратилась в полицию.
Мужчина подчеркивал, что не поносил женщину в ходе личного разговора, и высказался при закрытых дверях и поднятых стеклах. Мировой судья счел, что доказательств для привлечения его к административной ответственности по по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») достаточно.
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