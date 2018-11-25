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Hyundai начала продажи китайского варианта Tucson 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Hyundai вывела на рынок версию кроссовера Tucson, предназначенную для КНР.
По сравнению с другими модификациями, данная машина имеет несколько явных отличий. Так, вариант кроссовера для Поднебесной имеет другие бампера и укрупненную решетку радиатора. Кроме того, автомобиль стал длиннее на 7 сантиметров.
Передние фонари расположены в два вертикальных ряда, соединяемых между собой светодиодной лентой. Задние огни объединены в одно целое благодаря оригинальному дизайнерскому решению.
В салоне появились цифровая приборная панель, а также обновленный блок управления климат-контролем. Особо стоит выделить современную мультимедийную систему с парящим виртуальным экраном.
Базовый вариант Tucson поставляется с передним приводом. Полноприводную версию клиент может заказать за отдельную плату.
Под капотом у автомобиля будет расположен двигатель на 1,6 литра с мощностью 177 лошадиных сил. Работает мотор в паре с автоматизированым «роботом» на 7 положений.
В Китае машина предлагается от 156 до 240 тысяч юаней. Это примерно 1 500 000 — 2 300 000 рублей по текущему обменному курсу.
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