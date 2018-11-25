Эстонский дизайнер создал образ внедорожника от Bugatti

Модель внедорожника Bugatti Chiron была официально представлена эстонским дизайнером.

Несмотря на то, что большое количество автомобильных компаний берут направление на производство SUV-сегмента машин, руководители компании Bugatti такой задачи перед собой не ставят. Но, это не мешает известным тюнерам размышлять на тему того, какой могла бы быть модель компании, если бы они учитывали современные технологии.

Эстонский дизайнер создал концепт полноценного внедорожника с большими колесами, на базе Chiron. В качестве дополнения к общему виду получившегося концепта были добавлены расширители колесных арок, усиленная защита поддона, багажника, а также лифта.

Рассмотрев получившийся концепт эксперты заявили, что если бы модель производилась она смогла бы без труда справляться с бездорожьем, а также проходить сложные маршруты Дакара. Руководители компании в свою очередь заявили, что проект получился весьма интересным, но для производства таких моделей компании придется полностью менять все оборудование, поэтому концепт так и останется просто интересным проектом, как и многие другие варианты, предложенные ранее.