«Безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах покорил сеть

Довольно часто внедорожники отечественного производства подвергаются доработке.

Целью таких действий чаще всего является более агрессивная внешность, либо повышение степени проходимости. В Интернете появились фотоснимки автомобиля УАЗ , на который установлены 35-е колеса.

В процессе доработки этот безумный проект на основе УАЗ Hunter получил изменение в свою конструкцию в виде колес Simex размерностью 35/11,5 R16. Для этого пришлось убрать с крыльев примерно по 5 см металла, чтобы получить возможность установки накладок из пластика большого размера на арки для колес.

Помимо этого, на машину были установлены диски с бедлоками, что помогает предотвратить забивание грязи под обода покрышек. Довольно часто владельцы таких машин ездят на слегка приспущенных шинах для повышения проходимости при езде по песку, заболоченной местности либо покрытой снегом дороге. Здесь и нужны бедлоки, чтобы предотвратить разбортирование колеса.

Единственным минусом после установки новых колес стала ухудшившаяся динамика.