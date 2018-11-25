Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах покорил сеть 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Довольно часто внедорожники отечественного производства подвергаются доработке.
Целью таких действий чаще всего является более агрессивная внешность, либо повышение степени проходимости. В Интернете появились фотоснимки автомобиля УАЗ, на который установлены 35-е колеса.
В процессе доработки этот безумный проект на основе УАЗ Hunter получил изменение в свою конструкцию в виде колес Simex размерностью 35/11,5 R16. Для этого пришлось убрать с крыльев примерно по 5 см металла, чтобы получить возможность установки накладок из пластика большого размера на арки для колес.
Помимо этого, на машину были установлены диски с бедлоками, что помогает предотвратить забивание грязи под обода покрышек. Довольно часто владельцы таких машин ездят на слегка приспущенных шинах для повышения проходимости при езде по песку, заболоченной местности либо покрытой снегом дороге. Здесь и нужны бедлоки, чтобы предотвратить разбортирование колеса.
Единственным минусом после установки новых колес стала ухудшившаяся динамика.
Car.ru: последние новости
Плюсы и минусы машин с панорамной крышей Chery создала новый премиальный суббренд Exeed Hyundai начала продажи китайского варианта Tucson
Комментарии
УАЗ Hunter , УАЗ , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Иркутском Lexus на скорости 170 км/ч врезался в БТР255
Плюсы и минусы машин с панорамной крышей
Водителей лишают прав из-за болтов13
Chery создала новый премиальный суббренд Exeed
Студенты разбились по дороге на похороны68
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение