Плюсы и минусы машин с панорамной крышей

На многих современных моделях автомобилей вместо металлического верха установлены стеклянные листы. Эксперты разбирались в достоинствах и недостатках такой конструкции.

Итак, первый момент — стоимость эксплуатации. Большинство панорамных участков работают от электроники. А раз так, то небрежное отношение приведет к выходу из строя стеклянного пространства. Как следствие, серьезные затраты на ремонт.

Кроме того, наличие версии с панорамной крышей существенно сказывается на цене машины не в пользу автолюбителя. Например, стоимость Kia Optima с традиционным и стеклянным верхом отличается на отечественном рынке примерно в 400 тысяч рублей.

Практика показывает, что на вторичном рынке машины со стеклянной крышей продаются реже. Сказываются определенные предрассудки покупателей.

Но с точки зрения безопасности для водителя панорамное покрытие ничем не хуже металлического, что показали многочисленные тесты. Разрушить стеклянную крышу на современных моделях способны только серьезные катаклизмы.

Есть автолюбители, которые утверждают, что заменить стекло на крыше при его повреждении значительно легче, чем устранять вмятины на металле. Тем более, что нужно еще тратиться на дополнительную покраску верха.