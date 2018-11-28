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Специалисты сравнили стоимость полиса ОСАГО в России и Европе 

Автовести + ещё 18 1 час назад
Фото: Автовести
Исследование российского рынка ОСАГО, которое провел Финансовый Университет, демонстрирует, что у нас платят за полисы ОСАГО намного меньше европейских коллег. В РСА посчитали это дополнительным аргументом в пользу либерализации тарифов.
В Германии средняя страховая премия (сумма, которую страховые компании получают за каждый полис ОСАГО) составляет примерно 230 евро (чуть более 17 тысяч рублей), в Чехии эта цифра — уже 500 евро (35,5 тысяч рублей), а в России — всего 80 евро, то есть 6-7 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на результаты исследования.
При этом частота наступления страховых событий по ОСАГО в нашей стране аналогична результатам европейских стран. Как отметил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета РФ Александр Цыганов, в конце 2017 года она достигала 7,3%, а, например, в Италии, Германии и Словакии этот показатель равен около 7%, в Австрии — более 8%.
Коэффициент убыточности ОСАГО на данный момент стабилизировался на уровне 90%, тогда как в 2016 году он составлял 96%, а в 2017 — 115%.
"За рубежом подобные скачки убыточности — это нормальное явление. Именно поэтому, для минимизации ошибок государства, в странах Европы тарифы по ОСАГО делаются свободными. Именно рыночная конкуренция страховщиков дает возможность им самим снижать или повышать тарифы, чтобы выровнять свою убыточность", — пояснил А. Цыганов.
Успел прокомментировать результаты исследований и глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, который заявил, что именно либерализация тарифов по ОСАГО в свое время позволила законопослушным европейским водителям платить за ОСАГО меньше.
"Уже сейчас мы знаем, что реформа по либерализации тарифов в ОСАГО в России поможет получить скидку для 80% автомобилистов, именное такую долю составляют добросовестные водители", — заявил руководитель РСА.
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Игорь Юргенс , Финансовый университет , Автоновости
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