Специалисты сравнили стоимость полиса ОСАГО в России и Европе

Исследование российского рынка ОСАГО, которое провел Финансовый Университет , демонстрирует, что у нас платят за полисы ОСАГО намного меньше европейских коллег. В РСА посчитали это дополнительным аргументом в пользу либерализации тарифов.

В Германии средняя страховая премия (сумма, которую страховые компании получают за каждый полис ОСАГО) составляет примерно 230 евро (чуть более 17 тысяч рублей), в Чехии эта цифра — уже 500 евро (35,5 тысяч рублей), а в России — всего 80 евро, то есть 6-7 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на результаты исследования.

При этом частота наступления страховых событий по ОСАГО в нашей стране аналогична результатам европейских стран. Как отметил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета РФ Александр Цыганов, в конце 2017 года она достигала 7,3%, а, например, в Италии, Германии и Словакии этот показатель равен около 7%, в Австрии — более 8%.

Коэффициент убыточности ОСАГО на данный момент стабилизировался на уровне 90%, тогда как в 2016 году он составлял 96%, а в 2017 — 115%.

"За рубежом подобные скачки убыточности — это нормальное явление. Именно поэтому, для минимизации ошибок государства, в странах Европы тарифы по ОСАГО делаются свободными. Именно рыночная конкуренция страховщиков дает возможность им самим снижать или повышать тарифы, чтобы выровнять свою убыточность", — пояснил А. Цыганов.

Успел прокомментировать результаты исследований и глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс , который заявил, что именно либерализация тарифов по ОСАГО в свое время позволила законопослушным европейским водителям платить за ОСАГО меньше.