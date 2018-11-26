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Эксперты оценили безопасность поездок на такси 

Российская Газета 58 минут назад
Поездки на такси оказались гораздо безопаснее поездок на личном автомобиле, следует из расчетов Аналитического центра при правительстве РФ. Хотя, конечно, такси попадают в аварии чаще, чем условный средний частный автомобиль.
В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.
Между тем считается, что такси становится все более опасным видом транспорта. Так, по данным властей Москвы, 10 процентов ДТП происходит с участием таксистов, и это при том что ГИБДД не всегда фиксирует, что одним из участников аварии была машина такси. В других регионах статистика хромает еще больше, считает руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Станислав Швагерус: не при всяком ДТП водитель показывает, что у него есть разрешение на извоз, а подразделения ГИБДД не могут проверить, есть ли машина в списках такси.
Из 85 региональных реестров разрешений на извоз 8 ведутся в формате немашиночитаемых pdf: чтобы проверить, есть ли приехавшая к вам машина в реестре, нужно пролистать страницы вручную, отмечает Швагерус. Агрегаторы такси также не могут автоматически сверить, актуальны ли разрешения у таксистов, "подписанных" на их услуги. В реестрах Смоленской области и Забайкальского края отсутствуют госзнаки автомобилей, добавил Швагерус, там еще сложнее учесть аварии такси.
Точно так же нельзя подсчитать, сколько именно машин работают в режиме такси. В реестре МЕФТ (публичная автоматизированная информационная система "ТАКСИ") учтены 1,24 миллиона выданных разрешений на работу такси, действующих — 479 тысяч. Как видно, многие водители получают лицензии, чтобы получить доступ к агрегаторам такси, а потом их сдают, переходя опять в серый сектор. Он составляет от половины до двух третей рынка, и эти машины тоже не попадают в статистику по ДТП с участием такси, полагает Швагерус. "Но именно в этом сером сегменте, который также выполняет заказы через различные агрегаты, высока аварийность, — считает он. — Получается, статистика аварий с такси занижена в разы и общая картина аварийности скрыта".
В мегаполисах значительная доля водителей такси — с иностранными правами, чтобы проверить их, надо делать запрос через МИД в ту страну, где они были выданы. В то же время в интернете можно за 19 тысяч рублей получить водительское удостоверение любой страны СНГ, отмечает Швагерус.
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Станислав Швагерус , МИД , Левада-центр , Правительство РФ , ГИБДД , Правительство Москвы , Автоновости , Видео
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