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Митингующие украинские автомобилисты объявили бессрочную акцию протеста 

RT на русском 5 часов назад
Митингующие на украинско-польской границе украинские автомобилисты объявили бессрочную акцию протеста из-за новых правил растаможивания машин с европейскими номерами.
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что водители авто на еврономерах, которые перекрыли международный пункт пропуска «Ягодин», также начали жечь шины.
По словам одного из демонстрантов, люди недовольны не только принятием новых правил по растаможиванию, но и ростом цены на газ и коммунальные услуги.
Ранее МВД Украины призвало протестующих на украинско-польской границе автомобилистов «не прибегать к радикальным действиям». Позднее стало известно, что на Украине возбудили дело из-за протестов водителей.
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