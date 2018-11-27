Трамп потребовал от General Motors вернуться в Огайо

Президент США потребовал от автомобильного гиганта General Motors (GM) вернуться в штат Огайо, где компания закрывает производство.

Ранее концерн GM объявил, что закроет пять заводов в Северной Америке, включая США и Канаду, и сократит около 14 тысяч работников, чтобы сократить издержки.

"Наша страна много сделала для General Motors. Лучше бы они вернулись в Огайо и поскорее. Мы оказываем на них большое давление", — заявил Трамп журналистам.

По его словам, GM ссылается на плохие продажи отдельных моделей. "А я им говорю — тогда заполучите машину, которая хорошо продается, и верните ее (в производство)", — добавил Трамп.

Возрождение производства, в том числе автомобильного, было одним из предвыборных обещаний Трампа.