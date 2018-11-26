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Kia начала выпуск «бюджетной Panamera 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Автовести
Южнокорейская компания Kia начала собирать новые универсалы ProСeed и объявила примерную дату начала их продаж в России. Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.
Новые ProCeed называют "бюджетной Panamera" не только из-за похожего силуэта, но и из-за очевидного сходства дизайна в целом и задних фонарей в частности.
Кузов Kia ProСeed — пятидверный shooting brake. Третье поколение универсалов Kia представила на Парижском автосалоне нынешнего года. Оно будет представлено в двух версиях — «дизайнерской» GT Line и «заряженной» GT.
Сборка ProCeed началась словацкой Жилине, а примерным временем старта продаж универсалов в России в Kia назвали первую половину 2019 года. Уточнить его в компании пообещали позднее. Не назвали в Kia и цену новых ProCeed, однако «Автовести» прогнозируют, что могут начинаться от 1,3-1,4 миллиона рублей.
Новые ProCeed сохранят двигатель старых — 1,0-литровый 120-сильный бензиновый, 1,4-литровый 140-сильный бензиновый, 1,6-литровый 204-сильный бензиновый либо 1,6-литровый 136-сильный дизельный.
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Kia , сайт "Автовести" , Автоновости
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