Kia начала выпуск «бюджетной Panamera

Южнокорейская компания Kia начала собирать новые универсалы ProСeed и объявила примерную дату начала их продаж в России. Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

Новые ProCeed называют "бюджетной Panamera" не только из-за похожего силуэта, но и из-за очевидного сходства дизайна в целом и задних фонарей в частности.

Кузов Kia ProСeed — пятидверный shooting brake. Третье поколение универсалов Kia представила на Парижском автосалоне нынешнего года. Оно будет представлено в двух версиях — «дизайнерской» GT Line и «заряженной» GT.

Сборка ProCeed началась словацкой Жилине, а примерным временем старта продаж универсалов в России в Kia назвали первую половину 2019 года. Уточнить его в компании пообещали позднее. Не назвали в Kia и цену новых ProCeed, однако «Автовести» прогнозируют, что могут начинаться от 1,3-1,4 миллиона рублей.

Новые ProCeed сохранят двигатель старых — 1,0-литровый 120-сильный бензиновый, 1,4-литровый 140-сильный бензиновый, 1,6-литровый 204-сильный бензиновый либо 1,6-литровый 136-сильный дизельный.