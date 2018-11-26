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SsangYong, видимо, снова уходит из России 

CarClub 5 часов назад
Фото: SsangYong
Два года назад компания SsangYong объявила о «перезапуске» в России, поддержав его новинкой — кроссоверов Tivoli в стандартном и удлиненном вариантах. Однако дело все равно не заладилось, и сейчас речь идет о полном уходе с нашего рынка. Об этом пишет портал autoreview.ru.
Формально бизнес действует: есть дистрибьютор и дилерская сеть. Однако столичные автосалоны распродали все запасы машин еще летом, а на всех оставшихся осталось около десятка кроссоверов Tivoli 2017 года выпуска. Поставки новых машин не планируются, так что торговать представителям марки SsangYong банально нечем.
Статистика АЕБ гласит: за весь прошлый год в России продано 123 «СанЙонга», за десять месяцев 2018-го — 101 машина. Одна из главных причин неудачи — несуразные цены. За компактный Tivoli просят от миллиона рублей за абсолютно «пустую» комплектацию. Плюс к этому дистрибьютор Sollers не заинтересован в продвижении бренда, сосредоточившись на других направлениях бизнеса.
Судя по всему, скоро SsangYong покинет Россию окончательно.
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SsangYong , Sollers , Авторевю , Автоновости
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