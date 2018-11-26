SsangYong, видимо, снова уходит из России

Два года назад компания SsangYong объявила о «перезапуске» в России, поддержав его новинкой — кроссоверов Tivoli в стандартном и удлиненном вариантах. Однако дело все равно не заладилось, и сейчас речь идет о полном уходе с нашего рынка. Об этом пишет портал autoreview.ru

Формально бизнес действует: есть дистрибьютор и дилерская сеть. Однако столичные автосалоны распродали все запасы машин еще летом, а на всех оставшихся осталось около десятка кроссоверов Tivoli 2017 года выпуска. Поставки новых машин не планируются, так что торговать представителям марки SsangYong банально нечем.

Статистика АЕБ гласит: за весь прошлый год в России продано 123 «СанЙонга», за десять месяцев 2018-го — 101 машина. Одна из главных причин неудачи — несуразные цены. За компактный Tivoli просят от миллиона рублей за абсолютно «пустую» комплектацию. Плюс к этому дистрибьютор Sollers не заинтересован в продвижении бренда, сосредоточившись на других направлениях бизнеса.

Судя по всему, скоро SsangYong покинет Россию окончательно.