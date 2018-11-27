Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение» 

РИА Новости + ещё 27 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Высокоавтоматизированные автомобили во время правительственного эксперимента по тестам беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана получат специальный знак — литеру "А", означающий "Автономное вождение", сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
"Проведение правового эксперимента поможет определить поведение всех участников дорожного движения и взаимодействие с высокоавтоматизированным транспортом. Для обеспечения безопасности каждый беспилотный автомобиль будет оснащен специальным знаком "А", что означает "Автономное вождение". За время проведения эксперимента необходимо определить экономическую модель использования высокоавтоматизированных транспортных средств, понять коммерческое использование и дальнейшее развитие рынка умной мобильности", — сказал собеседник агентства.
В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей.
"Этот знак полностью соответствует ГОСТу. Его можно официально использовать на автомобилях с высокой степенью автоматизации. Прототип этого знака будет представлен 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum. Получить его смогут все делегаты, но количество знаков ограниченно. В будущем знак будет общедоступным", — добавил пресс-секретарь "Автонета" Ярослав Федосеев.
Параллельно с проведением тестирования будет проводиться совершенствование технологий высокоавтоматизированного транспорта — необходимо научить беспилотные автомобили общаться друг с другом, с инфраструктурой, в чем поможет технология связи V2X, которая также будет тестироваться в ближайшее время, отметили в "Автонете".
"По итогам проведения эксперимента мы рассчитываем на уточнение нормативно-правовой базы в части требований, предъявляемых к высокоавтоматизированным транспортным средствам для их допуска на дороги общего пользования, проведения испытаний, страхования", — подытожили в ассоциации "Автонет".
Последние новости
В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива Лавров: Западу стало неудобно из-за действий Украины Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки
Комментарии
Дмитрий Медведев , Максим Акимов , РИА Новости , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lexus RX 350L: добро пожаловать в багажник!
Как выгодно разбить машину в Финляндии
Kia выпустила «дешевую Panamera»
Дорожному «учителю» на Toyota отомстили за хамство4
В Германии представили наружный airbag
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение