Как бы выглядел советский седан ГАЗ-12 в 2018 году

Российский дизайнер Сергей Баринов вообразил, как мог бы выглядеть советский седан класса люкс ГАЗ-12 в 2018 году, и показал всем остальным в своем блоге.

ГАЗ-12 (до 1957 года — ЗИМ) выпускался Горьковским автозаводом с 1949 по 1960 годы и предназначался для советской политической элиты. В 1959-м на этом поприще его сменила знаменитая «Чайка» — ГАЗ-13.

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ГАЗ-12 был четырехдверным шестиместным седаном с «классической», переднемоторной заднеприводной, компоновкой. Мотор ГАЗ-12 был 90-мощным объемом почти в 3,5 тысячи кубических сантиметров.

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На изображениях прототипа ГАЗ-12 «2018 года выпуска» видно, что автомобиль примерно сохранил свою длину в 5,5 метра, однако стал несколько ниже 1,6 метра. ГАЗ-12 сильно «осовременился», однако остался узнаваем.

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В феврале Сергей Баринов представил концепт современной версии советского автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа».