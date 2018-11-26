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Как бы выглядел советский седан ГАЗ-12 в 2018 году 

Рамблер 2 часа назад
Фото: dmr-cars.blogspot.com
Российский дизайнер Сергей Баринов вообразил, как мог бы выглядеть советский седан класса люкс ГАЗ-12 в 2018 году, и показал всем остальным в своем блоге.
ГАЗ-12 (до 1957 года — ЗИМ) выпускался Горьковским автозаводом с 1949 по 1960 годы и предназначался для советской политической элиты. В 1959-м на этом поприще его сменила знаменитая «Чайка» — ГАЗ-13.
dmr-cars.blogspot.com
ГАЗ-12 был четырехдверным шестиместным седаном с «классической», переднемоторной заднеприводной, компоновкой. Мотор ГАЗ-12 был 90-мощным объемом почти в 3,5 тысячи кубических сантиметров.
dmr-cars.blogspot.com
На изображениях прототипа ГАЗ-12 «2018 года выпуска» видно, что автомобиль примерно сохранил свою длину в 5,5 метра, однако стал несколько ниже 1,6 метра. ГАЗ-12 сильно «осовременился», однако остался узнаваем.
dmr-cars.blogspot.com
В феврале Сергей Баринов представил концепт современной версии советского автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа».
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Сергей Баринов , Автоновости
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