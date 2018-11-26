Mercedes-Benz готовится к премьере нового поколения CLA

Обнародованы планы немецкой компании по обновлению компактного семейства Mercedes-Benz на 2019 год. В следующем году компания собирается вывести на рынок новое поколение седана и шутинг-брэйка CLA. А вдобавок к ним пару еще не анонсированных кроссоверов.

"Четырехдверное купе" Mercedes-Benz CLA должно стать более спортивной альтернативой представленному недавно седану А-класса. Как уточняет издание Autocar, со сменой поколений четырехдверка слегка прибавит в габаритах (в основном, добавочные сантиметры достанутся задним пассажирам), а экстерьер новинки будет представлять собой новый виток развития фирменной дизайнерской стилистики. Вероятнее всего, это выразится в еще более динамичном по сравнению с седаном облике.

То же самое касается и универсала Shooting Brake: ему обещана среди прочего и максимально "заваленная" задняя стойка. Как и в случае с предшествующим CLA Shooting Brake, дизайнеры Mercedes-Benz поставили во главу угла внешнюю эффектность, оставив в стороне чисто утилитарные характеристики. А вот интерьер для новинок, вероятнее всего, полностью позаимствуют у А-класса.

Моторную гамму составят из четырехцилиндровых бензиновых и дизельных моторов. Возглавит ее, как ожидается, новейший турбомотор мощностью более 400 л.с. — его планируется устанавливать на версии от AMG с индексом 45. Работать ему предстоит с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением и системой полного привода, которую наделят появившимся не так давно "дрифт-режимом": в этом режиме бортовая электроника перенаправляет имеющуюся тягу исключительно на заднюю ось и разрешает боковые скольжения.

Появится в линейке и "промежуточная" версия AMG 35, которой достанется силовой агрегат от одноименной версии хэтчбека А-класса — то есть 306-сильная турбочетверка в паре с роботом. Предположительно, четырехдверка Mercedes-Benz CLA будет представлена в январе, а премьера универсала Shooting Brake состоится в марте-2019 на выставке в Женеве.

Позднее компактное семейство Mercedes-Benz должно пополниться новым поколением небольшого вседорожника GLA и совершенно новым кроссовером GLB — своего рода "мини-Гелендвагеном", продажи которого должны стартовать лишь в 2020 году. В 2019 году "Мерседес" обещает вывести на рынок еще три кроссовера — обновленные GLC и GLC Coupe, а также первый электрический вседорожник марки под индексом EQC.