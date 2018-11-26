Цены на бензин в России в октябре выросли на 5%

Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём. Об этом свидетельствуют данные Росстата «В октябре цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 5%​​​. Его удорожание отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством бензина автомобильного», — приводит РИА Новости сообщение. В ведомстве отметили, что только в Ленинградской области цены производителей на бензин сохранились на уровне сентября. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что роста цен на бензин в 2019 году из-за увеличения акцизов не ожидается.