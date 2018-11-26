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Цены на бензин в России в октябре выросли на 5% 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«В октябре цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 5%​​​. Его удорожание отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством бензина автомобильного», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве отметили, что только в Ленинградской области цены производителей на бензин сохранились на уровне сентября.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что роста цен на бензин в 2019 году из-за увеличения акцизов не ожидается.
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