«Известия»: Минтранс предложил изменить цвет сплошных разделительных полос

Минтранс порекомендовал региональным властям использовать желтую разметку для обозначения линий, которые разделяют встречные полосы движения на трассах. Об этом во вторник пишут "Известия"

Отмечается, что рекомендацию по использованию желтой разметки "на двух— и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения" ведомство подготовило в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги".

По данным издания, пункт о желтой разметке был включен в рекомендации, направленные губернаторам, по предложению главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Как пояснили "Известиям" в Минтрансе, это было сделано "в целях повышения безопасности на дорогах и является не обязательным требованием, а рекомендацией".

Как сообщают "Известия", ранее Росавтодор проводил эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае, его результатом стало снижение ДТП на 30%. Как рассказали изданию в МВД , желтая разметка хорошо видна зимой на заснеженной проезжей части.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" состоит из четырех федеральных подпрограмм, он охватит 78 городских агломераций РФ, в которых проживает более половины населения страны. В рамках реализации проекта в 2019-2024 годах в нормативное состояние должна быть приведена улично-дорожная сеть этих городов и пригородов, а также ликвидированы точки аварийности в дорожной сети агломераций.