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Транспортный налог в Тверской области вырастет 

Car.ru 6 часов назад
Фото: car.ru
Совсем недавно в Тверской области была объявлена новость о том, что транспортный налог станет значительно выше.
Официальное решение было принято в связи с последней поправкой в законе, после рассмотрения вопроса депутатами области.
В частности новые "тарифы" коснутся автомобилей чья производительностью выше 250 "лошадок", поэтому владельцам малолитражек можно спокойно выдохнуть.
В настоящее время стоимость на автомобили от 200 до 250 л.с станет на 75 рублей выше, для тех, кто превышает отметку 250 налог станет на 150 рублей выше.
На автомобили семейства Skoda, производительность которых составляет 238 "лошадей" станет ориентировочно 17 тыс. 800 рублей, на Land Cruiser повышение составит примерно 47 тыс. рублей, мощность автомобиля достигает 300 лошадиных сил.
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