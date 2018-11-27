Транспортный налог в Тверской области вырастет

Совсем недавно в Тверской области была объявлена новость о том, что транспортный налог станет значительно выше.

Официальное решение было принято в связи с последней поправкой в законе, после рассмотрения вопроса депутатами области.

В частности новые "тарифы" коснутся автомобилей чья производительностью выше 250 "лошадок", поэтому владельцам малолитражек можно спокойно выдохнуть.

В настоящее время стоимость на автомобили от 200 до 250 л.с станет на 75 рублей выше, для тех, кто превышает отметку 250 налог станет на 150 рублей выше.