Беспилотные автомобили получат специальный знак

Беспилотные автомобили в России снабдят специальным знаком, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НТИ "Автонет".

Беспилотные автомобили запустят на дорогах Москвы и Татарстана в рамках правительственного эксперимента. Они будут иметь специальный знак "А", обозначающий "Автономное вождение".

В сообщении пресс-службы отмечается, что проведение эксперимента поможет установить поведение всех участников дорожного движения при взаимодействии с беспилотным транспортом.

По словам пресс-секретаря "Автонета" Ярослава Федосеева, новый знак полностью соответствует ГОСТу и его можно будет официально использовать на беспилотных автомобилях.

Ранее сообщалось, что в Дубае запланировали первый тест беспилотного такси.