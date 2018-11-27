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Беспилотные автомобили получат специальный знак 

Газета.Ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Беспилотные автомобили в России снабдят специальным знаком, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НТИ "Автонет".
Беспилотные автомобили запустят на дорогах Москвы и Татарстана в рамках правительственного эксперимента. Они будут иметь специальный знак "А", обозначающий "Автономное вождение".
В сообщении пресс-службы отмечается, что проведение эксперимента поможет установить поведение всех участников дорожного движения при взаимодействии с беспилотным транспортом.
По словам пресс-секретаря "Автонета" Ярослава Федосеева, новый знак полностью соответствует ГОСТу и его можно будет официально использовать на беспилотных автомобилях.
Ранее сообщалось, что в Дубае запланировали первый тест беспилотного такси.
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