Первый этап либерализации ОСАГО начнется в 2019 году 

Либерализация тарифов ОСАГО, предложенная ЦБ РФ, начнется не ранее 2019 года, сообщил журналистам заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.
"Мы ждали, что оно [указание ЦБ о расширении тарифного коридора ОСАГО] вступит в силу 1 сентября, потом — 1 ноября, сейчас мы ожидаем уже… 2019 год <…> Нужно было вопрос изучить более детально, глубже, чтобы и страхователи, и наши граждане, и наши оппоненты, и депутатский корпус практически понимали цели и задачи либерализации", — сказал Ефремов.
По его словам, первый этап либерализации тарифов ОСАГО предполагает более гибкое регулирование тарифов для разных сегментов страхователей.
"По разным экспертным оценкам, сегодня 80-85% водителей не приносят ущерб от ДТП, ездят аккуратно и фактически являются той целевой аудиторией, которая желанна для автостраховщиков. И порядка 15-20% — те, кто составляют "головную боль" страховым организациям. Задача состоит в том, чтобы на первом этапе либерализации сделать "коридор" — 20% вверх и 20% вниз — для того, чтобы тем сегментам, которые являются положительными снизить тариф, а тем, кто приносит убытки, наоборот, повысить в пределах этого коридора", — пояснил Ефремов.
Либерализация ОСАГО
ЦБ РФ 15 мая анонсировал реформу тарифообразования в ОСАГО, первым этапом которой должно стать расширение тарифного коридора на 20%: диапазон составит 2 746 — 4 942 рубля вместо нынешних 3 432 — 4 118 рублей. Кроме того, планируется уточнить классификацию водителей по стажу и возрасту.
Второй этап реформы, который потребует законодательных изменений, запланирован на лето 2019 года. Эти изменения предполагают использование более индивидуального тарифа ОСАГО, а также новые полномочия ЦБ, который сможет контролировать, чтобы страховщики не зарабатывали сверхприбылей для завышения тарифа.
В перспективе ЦБ предлагает обсудить возможность учитывать в тарифе ОСАГО дополнительные факторы — возраст транспортного средства, модель ТС, экологические характеристики, говорил ранее зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Целью реформы должен стать расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя, а в перспективе 2023-2025 годов возможно полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования, сообщали ранее в Минфине. Сейчас базовый тариф ОСАГО и коэффициенты для расчета цены полиса устанавливает Банк России.