Первый этап либерализации ОСАГО начнется в 2019 году

Либерализация тарифов ОСАГО, предложенная ЦБ РФ , начнется не ранее 2019 года, сообщил журналистам заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов

"Мы ждали, что оно [указание ЦБ о расширении тарифного коридора ОСАГО] вступит в силу 1 сентября, потом — 1 ноября, сейчас мы ожидаем уже… 2019 год <…> Нужно было вопрос изучить более детально, глубже, чтобы и страхователи, и наши граждане, и наши оппоненты, и депутатский корпус практически понимали цели и задачи либерализации", — сказал Ефремов.

По его словам, первый этап либерализации тарифов ОСАГО предполагает более гибкое регулирование тарифов для разных сегментов страхователей.

"По разным экспертным оценкам, сегодня 80-85% водителей не приносят ущерб от ДТП, ездят аккуратно и фактически являются той целевой аудиторией, которая желанна для автостраховщиков. И порядка 15-20% — те, кто составляют "головную боль" страховым организациям. Задача состоит в том, чтобы на первом этапе либерализации сделать "коридор" — 20% вверх и 20% вниз — для того, чтобы тем сегментам, которые являются положительными снизить тариф, а тем, кто приносит убытки, наоборот, повысить в пределах этого коридора", — пояснил Ефремов.

Либерализация ОСАГО

ЦБ РФ 15 мая анонсировал реформу тарифообразования в ОСАГО, первым этапом которой должно стать расширение тарифного коридора на 20%: диапазон составит 2 746 — 4 942 рубля вместо нынешних 3 432 — 4 118 рублей. Кроме того, планируется уточнить классификацию водителей по стажу и возрасту.

Второй этап реформы, который потребует законодательных изменений, запланирован на лето 2019 года. Эти изменения предполагают использование более индивидуального тарифа ОСАГО, а также новые полномочия ЦБ, который сможет контролировать, чтобы страховщики не зарабатывали сверхприбылей для завышения тарифа.