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Hyundai выводит на тесты обновлённый кроссовер ix35 2019 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Южнокорейский Hyundai готов к продажам рестайлингового внедорожника ix35. Вчера обновленный автомобиль попался на тестах в КНР.
Надо отметить, что Hyundai ix35 новой генерации появился в продаже ровно год назад. Снимки показывают, что кроссовер 2019-го модельного года будет иметь несколько иную решетку радиатора с другой структурой ячеек.
Также по информации инсайдеров известно, что под капотом у внедорожника будет стоять 1,4-литровый турбированный двигатель на 140 лошадиных сил. Вместе с ним поработает 6-диапазонная механическая коробка или 7-скоростной робот DCT с двумя сцеплениями. Также надо отметить, что мотор имеет ультранизкий уровень шума двигателя и уменьшенный расход бензина.
Hyundai ix35 до последнего времени имел лишь 2,0-литровый атмосферный двигатель на 160 "лошадей", с которым работала 6-скоростная механика или 6-диапазонный автомат.
Автомобиль полноприводный или переднеприводный.
На новый автомобиль ценник неизвестен, а за дореформенный внедорожник в Поднебесной просят от 1 150 000 руб. (если переводить на наши деньги).
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Hyundai , Hyundai ix35 , Автоновости
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