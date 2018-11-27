Hyundai выводит на тесты обновлённый кроссовер ix35 2019

Южнокорейский Hyundai готов к продажам рестайлингового внедорожника ix35. Вчера обновленный автомобиль попался на тестах в КНР.

Надо отметить, что Hyundai ix35 новой генерации появился в продаже ровно год назад. Снимки показывают, что кроссовер 2019-го модельного года будет иметь несколько иную решетку радиатора с другой структурой ячеек.

Также по информации инсайдеров известно, что под капотом у внедорожника будет стоять 1,4-литровый турбированный двигатель на 140 лошадиных сил. Вместе с ним поработает 6-диапазонная механическая коробка или 7-скоростной робот DCT с двумя сцеплениями. Также надо отметить, что мотор имеет ультранизкий уровень шума двигателя и уменьшенный расход бензина.

Hyundai ix35 до последнего времени имел лишь 2,0-литровый атмосферный двигатель на 160 "лошадей", с которым работала 6-скоростная механика или 6-диапазонный автомат.

Автомобиль полноприводный или переднеприводный.

На новый автомобиль ценник неизвестен, а за дореформенный внедорожник в Поднебесной просят от 1 150 000 руб. (если переводить на наши деньги).