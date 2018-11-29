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«Яндекс» запускает грузовой каршеринг 

Российская Газета + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Яндекс. Драйв" добавит в свой автопарк грузовые фургоны Citroen Jumpy, их смогут арендовать водители, которым нужно перевезти какой-то груз, чтобы не пришлось заказывать доставку.
Как сообщает пресс-служба компании, на грузовые машины будут действовать как пакетные цены, на 2,5, 12 часов, так и обычная поминутная тарификация. Например, два часа аренды обойдутся в 1100 рублей. Это дешевле популярных грузовых сервисов.
Идея не нова — в этом году такой грузовой сервис запустился в Москве и Подмосковье на базе отечественных "Лада Ларгус". Машины "Нашего каршеринга" можно арендовать по стоимости от 7 рублей за минуту, сутки с включенным 150 километровым пробегом — 2200. Зона действия распространяется на Москву, включая Зеленоград и некоторые города Московской области: Химки, Королев, Мытищи, Пушкино, Реутов, Люберцы.
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Lada Largus , Citroen , Lada , Citroen Jumpy , Яндекс , Автоновости
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