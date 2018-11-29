«Яндекс» запускает грузовой каршеринг

"Яндекс. Драйв" добавит в свой автопарк грузовые фургоны Citroen Jumpy, их смогут арендовать водители, которым нужно перевезти какой-то груз, чтобы не пришлось заказывать доставку.

Как сообщает пресс-служба компании, на грузовые машины будут действовать как пакетные цены, на 2,5, 12 часов, так и обычная поминутная тарификация. Например, два часа аренды обойдутся в 1100 рублей. Это дешевле популярных грузовых сервисов.