BMW может построить новый завод в США

Строительство завода BMW в США сейчас находится на ранних этапах планирования.

Продажи автомобилей BMW в Северной Америке, и особенно в Соединенных Штатах продолжают расти и баварская компания рассматривает меры по повышению своей прибыли.

Одним из важнейших путей к этому является новый завод, основанный в США, где сегодня производят коробки передач и двигатели.

Рассказал об этом представителям СМИ генеральный директор компании Харальд Крюгер в первый день автосалона в Лос-Анджелесе.

"Мы предполагаем, что переговоры в компании находятся на самых ранних стадиях и окончательное решение не будет принято раньше чем через 12 месяцев или примерно около того", — говорит Крюгер.

Единственным заводом BMW в США в настоящее время является Spartanburg — глобальная производственная площадка компании для внедорожников X4, X5, X6 и X7. Другие модели BMW, не являющиеся внедорожниками, импортируются в Соединенные Штаты из разных мест.

Еще одна производственная площадка бренда в Северной Америке находится в Мексике, где новая 3-серия будет выпускаться со следующего года.

Между тем, компания BMW также планирует инвестировать около €1 млрд в новый завод недалеко от города Дербецен в Венгрии. Как только это будет сделано, она будет иметь возможность собирать не менее 150.000 автолюбителей в год и нанять на производство более 1000 человек.