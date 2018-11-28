В России предложили упростить экзамен на водительские права

«Известия» В Межрегиональной ассоциация автошкол (МААШ) предложили ГИБДД сократить количество заданий экзамена по вождению на площадке с шести до трех. Об этом пишут

При этом МААШ попросила увеличить время для проверки ученика на городских дорогах до 20 минут. Обычно инспекторы отводят на «город» меньше времени.

Эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин отметил, что по регламенту МВД максимальная длительность экзамена в городе составляет 30 минут. При этом минимальной границы нет и, по словам Лыткина, испытание часто длится всего пять-десять минут. За такой срок проверить навыки водителя трудно.

Сейчас на площадке автошколы необходимо сдать шесть упражнений: остановка и начало движения на подъеме (эстакада, горка), повороты на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, змейка, заезд в гараж и параллельная парковка (оба маневра задним ходом).

По задумке МААШ, в случае изменения правил ученик не будет знать, какие именно задания ему нужно будет выполнить на площадке: он выполнит только три маневра, но выучит все.

Президент ассоциации Татьяна Шутылева заявила «Известиям», что не согласна с идеей ГИБДД ввести единый экзамен вместо отдельных «города» и «площадки». По ее мнению, такой подход уменьшит число умений и навыков у водителей-новичков.

В ГИБДД пообещали изучить предложения МААШ и после «согласительных процедур» представить в правительство итоговые предложения по реформе экзамена.