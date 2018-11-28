Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России предложили упростить экзамен на водительские права 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Межрегиональной ассоциация автошкол (МААШ) предложили ГИБДД сократить количество заданий экзамена по вождению на площадке с шести до трех. Об этом пишут «Известия».
При этом МААШ попросила увеличить время для проверки ученика на городских дорогах до 20 минут. Обычно инспекторы отводят на «город» меньше времени.
Эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин отметил, что по регламенту МВД максимальная длительность экзамена в городе составляет 30 минут. При этом минимальной границы нет и, по словам Лыткина, испытание часто длится всего пять-десять минут. За такой срок проверить навыки водителя трудно.
Сейчас на площадке автошколы необходимо сдать шесть упражнений: остановка и начало движения на подъеме (эстакада, горка), повороты на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, змейка, заезд в гараж и параллельная парковка (оба маневра задним ходом).
По задумке МААШ, в случае изменения правил ученик не будет знать, какие именно задания ему нужно будет выполнить на площадке: он выполнит только три маневра, но выучит все.
Президент ассоциации Татьяна Шутылева заявила «Известиям», что не согласна с идеей ГИБДД ввести единый экзамен вместо отдельных «города» и «площадки». По ее мнению, такой подход уменьшит число умений и навыков у водителей-новичков.
В ГИБДД пообещали изучить предложения МААШ и после «согласительных процедур» представить в правительство итоговые предложения по реформе экзамена.
Комментарии
Татьяна Шутылева , ГИБДД , МВД , газета "Известия" , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Белоруссии нашли редчайшие «Жигули»
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Hyundai тестирует ix35 2019
BMW 8-Sires прошел через тюнинг
Kia выпустила «дешевую Panamera»
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение