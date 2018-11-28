В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster

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В Сети продемонстрировали зимний лайфхак для Renault Daster 

Car.ru 1 час назад
Один из автовладельцев Renault Duster поделился в Сети с другими автомобилистами как можно избавиться от примерзания «дворников» к лобовому стеклу.
С приходом морозов в автомобилистов возрастает количество проблем, в том числе и такая, как примерзающие стеклоочистители. Зачастую можно увидеть, как из сугроба торчат «дворники», которые хозяин предусмотрительно оттопырил, чтобы они не примерзли.
Особо остро эта проблема стоит у Renault Duster, так как у этого «паркетника» не обдувается зона покоя стеклоочистителей.
Один их российских автовладельцев этой модели придумал решение данной проблемы.
Он рассказал, что если нажать на рычаг регулировки скорости «дворников», выбирая самую низкую и в момент движения резко дернуть рычажок вверх-вниз, когда стеклоочиститель окажется в самом низу.
После подобных манипуляций, стеклоочистители остаются в выбранном положении и попадают в зону обдува, не приставая на морозе к стеклу.
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Renault Duster , Renault , Автоновости , Видео
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