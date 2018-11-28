В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster

В Сети продемонстрировали зимний лайфхак для Renault Daster

Один из автовладельцев Renault Duster поделился в Сети с другими автомобилистами как можно избавиться от примерзания «дворников» к лобовому стеклу.

С приходом морозов в автомобилистов возрастает количество проблем, в том числе и такая, как примерзающие стеклоочистители. Зачастую можно увидеть, как из сугроба торчат «дворники», которые хозяин предусмотрительно оттопырил, чтобы они не примерзли.

Особо остро эта проблема стоит у Renault Duster, так как у этого «паркетника» не обдувается зона покоя стеклоочистителей.

Один их российских автовладельцев этой модели придумал решение данной проблемы.

Он рассказал, что если нажать на рычаг регулировки скорости «дворников», выбирая самую низкую и в момент движения резко дернуть рычажок вверх-вниз, когда стеклоочиститель окажется в самом низу.

После подобных манипуляций, стеклоочистители остаются в выбранном положении и попадают в зону обдува, не приставая на морозе к стеклу.