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Jeep привезет в Россию пикап Gladiator 

Motor.ru + ещё 14 3 часа назад
Фото: Jeep
Компания Jeep планирует вывести на российский рынок пикап Gladiator. Об этом «Мотору» завил представитель альянса Fiat Chrysler Automobiles.
Точные сроки пока не определены, однако ожидается, что в России пикап появится не раньше 2020 года. Ни цены, ни комплектации автомобиля пока не прорабатывались.
Премьера модели Gladiator состоялась в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Пикап построен на базе рамного внедорожника Wrangler: он предлагается с двумя вариантами полного привода, включая вариант с отключаемым передним стабилизатором и силовым задним бампером, имеет 28-сантиметровый дорожный просвет и способен преодолевать броды глубиной до 76 сантиметров.
Пикап предлагается в США с 289-сильной бензиновой «шестеркой» 3.6 и 264-сильным трехлитровым дизелем, которые могут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
Старт продаж модели на американском рынке запланирован на второй квартал 2019 года.
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Jeep , Fiat , Chrysler , Автоновости
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