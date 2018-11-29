ОСАГО изменится до неузнаваемости, чего ждать автомобилистам

Сегодня в России обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) остается одной из самых животрепещущих тем. В этом нет ничего удивительного, так как автомобилистов в стране с каждым годом становится все больше.

Вот цифры: по городам страны бегают 52 млн легковых автомобилей, и еще 6 млн грузовиков, и на руках у автовладельцев сейчас уже почти 50 млн полисов ОСАГО.

ОСАГО действует 15 лет, и если сначала обстановка на рынке автострахования была относительно стабильной, то лет шесть назад она начала ухудшаться, и чем дальше в лес, тем больше дров, то есть проблем. Поэтому неслучайно и то, что сфера ОСАГО весьма богата на резонансные события, равно как и на всевозможные нововведения сверху, в основном нерыночного характера, которые, понятно, ситуацию улучшить не могут — это все-таки рынок со своими собственными законами.

«Странный» рынок ОСАГО

В сухом остатке, ОСАГО в его нынешнем виде не устраивает решительно никого (за малым исключением) — ни владельцев транспортных средств, ни страховые компании, ни само государство. Автовладельцы жалуются на проблемы с заключением договора, на неадекватную стоимость полиса и ее рост, на навязывание дополнительных услуг, на умышленные ошибки при расчете коэффициента «бонус-малус». На ОСАГО в этом году приходится более половины жалоб, поступивших в Банк России на некредитные финансовые организации.

У страховщиков голова болит совсем по другим причинам, скажем так, «встречным»: выплаты не компенсируются премиями, а регулировать тарифы нельзя — это прерогатива государства. Покрыть же свои убытки за счет прочих видов страхования удается не всегда, что и показал пример «Росгосстраха» , еще недавно крупнейшего игрока на рынке автострахования. В 2017 году убытки страховщиков по ОСАГО составили ни много ни мало 15 млрд рублей. Многие компании вообще ушли из этого сегмента. И продолжают уходить.

Государство обеспокоено масштабами мошенничества вокруг автогражданки, бесчисленными жалобами населения, наконец, ростом числа автовладельцев, в сложившихся условиях не желающих страховаться в принципе.

Очевидно, что решительные изменения на рынке автогражданской ответственности жизненно необходимы. С целью реформирования сегмента ОСАГО Центробанк и Минфин инициировали внесение ряда поправок в закон.

Новое ОСАГО

В чем суть реформы ОСАГО, подготовленной Банком России и Минфином?

Для начала, на первом этапе, предлагается расширить тарифный коридор по ОСАГО, а также изменить расчет коэффициентов бонус-малус (КБМ) и возраст-стаж.

Тарифный коридор планируется расширить, опустив на 20% нижнюю планку и на столько же подняв верхнюю. Сейчас, напомним, базовый тариф ОСАГО находится в вилке: 3 432−4 118 рублей. В условиях более широкого коридора страховщики получат возможность повышать стоимость полисов для тех, кто часто попадает в аварии и приносит им большие убытки и, соответственно, снижать ее за безаварийную езду, — пояснил «Ридусу» начальник управления надзора за субъектами страхового дела ГУ Банка России по ЦФО Кирилл Табаков. — По расчетам экспертов, средняя цена полиса при этом существенно не изменится.

О коэффициентах. У каждого автовладельца будет не несколько КБМ, как это сплошь и рядом происходит сейчас, а один-единственный, причем самый низкий их тех, что у него будут к старту реформы в базе данных Российского союза автостраховщиков. Кроме того, бонус-малус разумно устанавливать каждый год, а не после наступления страхового случая.

При расчете коэффициента возраст-стаж предлагается разделить водителей на 50 категорий, при этом опытным автовладельцам среднего и старшего возраста коэффициент будет снижен, а молодым и неопытным — повышен. Дело в том, что мировая статистика показывает: водители 19−20 лет становятся виновниками ДТП гораздо чаще, чем автомобилисты других возрастных категорий. Частота страховых случаев в этой категории достигает 8%. Автолюбители старше 25 лет попадают в аварии вчетверо реже. Даже водители в возрасте 60−70 лет, как подтверждают статистические данные, гораздо менее «аварийны», чем молодежь. Видимо, сказывается значительный опыт плюс осторожность.

На втором этапе реформы целесообразно отказаться от территориального коэффициента и коэффициента мощности — они оказались малоэффективными. Все-таки влиять на расчет тарифа должны факторы, определяющие как вероятность причинения вреда, так и размер причиненного ущерба. Страховщикам надо дать возможность в рамках расширяющегося тарифного коридора использовать коэффициенты, отражающие аварийность и характер вождения. Но для второго необходимо использовать телематические устройства, а значит, понадобятся и деньги, и время.

На реализацию всех новаций в рамках первого и второго этапов понадобится не менее трех, возможно четырех, лет. И спешка в данном случае не нужна: необходимо оценить результаты и убедиться, что проблема с доступностью полисов полностью решена, страховщики не злоупотребляют ни сверхвысокими ценами, ни навязыванием дополнительных услуг. Только тогда можно переходить к третьему этапу, итогом которого станет предоставление страховщикам права устанавливать свободный тариф.

В ходе реформирования ОСАГО, по всей видимости, произойдет увеличение максимального срока договора с одного года до трех лет. Увеличится штраф за отсутствие ОСАГО. К слову, в Москве уже проводится проверка системы контроля за наличием полиса через дорожные камеры. По всей видимости, эта практика распространится и на другие регионы страны. В этом случае ездить без ОСАГО будет практически невозможным.

За справедливость

Наибольшую обеспокоенность в широких массах вызывает расширение тарифного коридора. Логика рассуждений автовладельцев-пессимистов проста и понятна: если есть две границы, продавец, то есть страховая компания, обязательно будет устанавливать цену поближе к верхней планке. По давно заведенному обычаю. Кроме того, к этому страховщиков будет подталкивать и сложная ситуация, сложившаяся на отечественном рынке автострахования. При этом, однако, не принимаются в расчет несколько обстоятельств.

Реформирование направлено на сбалансированное развитие рынка. Поэтому, во-первых, получив возможность устанавливать высокие тарифы для водителей, часто попадающих в ДТП, страховщики готовы снижать стоимость полисов для безаварийных автовладельцев, — уточняет Кирилл Табаков. — Во-вторых, нельзя недооценивать роль мегарегулятора на рынке. Центробанк должен ограничивать стремление страховщиков к сверхприбыли, тем более что это обязательное страхование.

И в третьих… Но об этом чуть позже.

По мнению экспертов, главным недостатком действующей системы ОСАГО является отсутствие индивидуального подхода к страхователю. В ней совершенно не учитывается манера вождения автовладельца, соблюдение (или несоблюдение) им правил дорожного движения, аварийность. Получается, что опытные автолюбители, добросовестно соблюдающие правила, платят не только за себя, но и за неумеек и автохамов. Известно, что ответственность за львиную долю аварийности на дорогах лежит на 10−15% водителей. А тарифы у злостных нарушителей такие же, как и у тех, кто аварийных ситуаций не создает. Где же справедливость? В западной практике, да что там — во всем мире — краеугольным камнем системы автострахования является принцип «плати так, как ты ездишь» (PAYD — pay-as-you-drive). Главной целью реформы является именно индивидуализация тарифа, что соответствует установлению принципов справедливости, насколько это возможно на рынке.