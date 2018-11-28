Смена прописки может привести к лишению водительских прав

Автомобилисты, сменившие место жительства, могут лишиться водительских прав, сообщает «АвтоВзгляд»

Текст 938-го постановления правительства «О государственной регистрации автомототранспортных средств» гласит, что владельцы транспортных средств обязаны не только зарегистрировать их, но и изменить регистрационные данные в течение 10 суток после возникновения потребовавших изменения обстоятельств.

Таким образом, езда без обновленных паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации транспортного средства фактически является ездой без регистрации ТС. Первое подобное нарушение подразумевает штраф 500-800 рублей, второе — уже пятитысячный штраф либо лишение прав на один-три месяца.