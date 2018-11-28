Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смена прописки может привести к лишению водительских прав 

Рамблер 35 минут назад
Фото: ТАСС
Автомобилисты, сменившие место жительства, могут лишиться водительских прав, сообщает «АвтоВзгляд».
Текст 938-го постановления правительства «О государственной регистрации автомототранспортных средств» гласит, что владельцы транспортных средств обязаны не только зарегистрировать их, но и изменить регистрационные данные в течение 10 суток после возникновения потребовавших изменения обстоятельств.
Таким образом, езда без обновленных паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации транспортного средства фактически является ездой без регистрации ТС. Первое подобное нарушение подразумевает штраф 500-800 рублей, второе — уже пятитысячный штраф либо лишение прав на один-три месяца.
Для обновления ПТС и СТС необходимо заплатить пошлину в размере 850 рублей и отправиться в ГАИ, взяв с собой квитанцию об оплате, паспорт, ПТС, СТС, а также выписку из домовой книги.
ГИБДД , АвтоВзгляд , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка под Оренбургом11
Студенты разбились по дороге на похороны69
На испытаниях замечен Ford Focus 20201
Honda возродила модель Passport
Популярная блогерша погибла в Москве147
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение