За что могут оштрафовать стоящего на светофоре водителя

«АвтоВзгляд» перечислил нарушения, за которые стоящим на светофоре водителям могут быть выписаны штрафы.

Остановившиеся на красный сигнал светофора водители не должны быть уверены в своей безнаказанности.

Одним из случаев, когда они все-таки могут быть оштрафованы, является пересечение, даже бампером, стоп-линии. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере 800 рублей.

Заезд на пешеходный переход обойдется водителям на 200 рублей дороже.

Длительная остановка или и вовсе стоянка на светофоре, которую допустил, например, заснувший водитель, стоит еще дороже — полторы-три тысячи в зависимости от региона.

Наконец, остановка на светофоре может сопровождаться пересечением сплошной линии попутного направления — 500 рублей.