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За что могут оштрафовать стоящего на светофоре водителя 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» перечислил нарушения, за которые стоящим на светофоре водителям могут быть выписаны штрафы.
Остановившиеся на красный сигнал светофора водители не должны быть уверены в своей безнаказанности.
Одним из случаев, когда они все-таки могут быть оштрафованы, является пересечение, даже бампером, стоп-линии. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере 800 рублей.
Заезд на пешеходный переход обойдется водителям на 200 рублей дороже.
Длительная остановка или и вовсе стоянка на светофоре, которую допустил, например, заснувший водитель, стоит еще дороже — полторы-три тысячи в зависимости от региона.
Наконец, остановка на светофоре может сопровождаться пересечением сплошной линии попутного направления — 500 рублей.
АвтоВзгляд , Автоновости
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