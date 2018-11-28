Lincoln показал конкурента BMW X5

Имя Aviator вернулось в модельную линейку Lincoln еще весной, когда компания показала концепт нового большого вседорожника. Его серийная версия оказалась почти точной копией прототипа и готова вступить в бой за покупателя с европейскими лидерами сегмента.

Производитель утверждает, что "Авиатором" новый кроссовер назван не зря: авиационные мотивы должны просматриваться как во внешности (где доминирующим элементом стали огромная решетка радиатора и адаптивная светодиодная оптика), так и в интерьере — салон кроссовера отделан преимущественно полированным алюминием и натуральной кожей.

Передние кресла вседорожника получили не только электрорегулировки по 30 направлениям, но и подогрев, вентиляцию и систему массажа. Вседорожник получил продвинутую мультимедийную систему, 12,3-дюймовый монитор вместо панели приборов, а также акустическую систему с числом динамиков до 28. Кроме того, на "Авиаторе" реализована и возможность замены традиционного ключа смартфоном: разблокировать двери, запускать и глушить двигатель можно командой из специального приложения. Им же можно и распределять доступ по еще четырем возможным пользователям вседорожника.

Базовым мотором для Aviator станет турбированный V6 объемом 3,0 л, сопряженный с 10-ступенчатым автоматом. Развивать он сможет до 400 л.с. и 540 Нм крутящего момента, но динамические характеристики вседорожника пока не называются. При этом известно, что несколько позже Lincoln предложит для новинки гибридную силовую установку на базе того же мотора, которая сможет обеспечивать до 450 л.с. и 815 Нм.

Вместе с электромотором у бортовой системы выбора преднастроек появятся два дополнительных режима — чисто электрический и режим, позволяющий экономить заряд батареи. Правда, когда именно гибридный Aviator выйдет на рынок, не уточняется. Зато известно, что в список оборудования вседорожника войдет "умная" адаптивная подвеска, которая сможет получать информацию о состоянии дороги заранее — при помощи камеры, установленной в передней части автомобиля, и готовить характеристики амортизаторов загодя.

Дату выхода новинки на рынок Lincoln пока не называет. Продавать "Авиатор" при этом фирма собирается как в Северной Америке, так и в Китае.