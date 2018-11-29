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Пикап Брюса Уиллиса продадут на аукционе 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Изготовленный по индивидуальному заказу, сотрудниками автомобильной компании Chevrolet ретро-пикап, на протяжении 20 лет находился во владении известного и любимого многими актера Брюса Уиллиса.
Но, несмотря на это по официальным данным в начале следующего года модель будет выставлена на аукцион для продажи. Созданную в 1954 году модель полностью модернизировали в 1990 году по индивидуальному заказу, специально для актера Брюса Уиллиса. Главным желанием актера была превратить автомобиль в модель, рассчитанную на достижение максимальной скорости.
Внешне, а также в салоне производителям удалось сохранить первоначальную уникальность модели. Но, несмотря на это все материалы были заменены на более качественные. А вот под капотом машины нет ни одной оригинальной детали, так как все было заменено, чтобы в итоге получить скоростной автомобиль.
На американском аукционе Barrett-Jackson Scottsdale, который пройдет с 12 по 20 января машина будет выставлена на продажу для поиска своего нового владельца. Скорее всего им станет обеспеченный коллекционер, который оценит машину по достоинству.
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Chevrolet , Брюс Уиллис , Автоновости
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