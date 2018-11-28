Хот-хэтч Hyundai i30 N доберется до России

Компания Hyundai поделилась планами по обновлению своей модельной линейки на российском рынке. В списке планов на следующий год — все последние хиты концерна, включая модель в необычном для нашей страны жанре.

Несмотря на не слишком большую востребованность хот-хэтчей в России, Hyundai все же приняла решение вывести на наш рынок "заряженную" версию i30 с литерой N. Как сообщает агентство "Автостат", продажи хэтчбека начнутся уже в первой половине следующего года, хотя цены пока не объявлены.

Хэтч оснащается двухлитровым турбомотором, развивающим 250 л.с. и 353 Нм крутящего момента, и способен набрать первую "сотню" за 6,4 с. Для спорткара предусмотрен опциональный пакет Performance, с которым отдача двигателя увеличивается до 275 л.с., а время разгона до 100 км/ч сокращается до 6,2 с. Помимо мощного мотора, i30 N располагает развитым аэродинамическим обвесом, активной подвеской, мощными тормозами и спортивным интерьером. К слову, по слухам, рано или поздно до России доберется и еще одна модель линейки N — тот же i30, но уже в кузове фастбек.

Еще одной знаковой новинкой концерна станет обновленный седан Genesis G90 — самый роскошный седан корейской марки, переживший рестайлинг буквально считанные дни назад. Его привезут в страну также в первой половине следующего года, но стоить G90 будет не менее 4,7 млн рублей.

На вторую половину 2019 года назначен старт российских продаж седана Hyundai Sonata нового поколения, который еще не представлен. Но самая, пожалуй, ожидаемая новинка марки придет в нашу страну первой: уже в первом квартале следующего года стартуют продажи обновленной Hyundai Elantra , которая получила радикально обновленную внешность. В России седан, скорее всего, сохранит нынешние двигатели, в числе которых бензиновые атмосферники объемом 1,6 (128 л.с.) и 2,0 л (149 л.с.). Работают они в паре с шестиступенчатыми механикой и автоматом.

Цены на дорестайлинговый седан в России начинаются с отметки в 994 000 рублей, причем обновленная версия с появлением на рынке может слегка подорожать.