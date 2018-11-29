В будущем году в России может быть проведена «гаражная амнистия», рассказала «Известиям» глава Росреестра и замглавы Министерства экономического развития Виктория Абрамченко.
Чиновница напомнила, что российское законодательство до сих пор не содержит таких понятий, как «гараж» и «гаражно-строительный кооператив». Поэтому никто не знает, каково число неоформленных объектов, использующихся как гаражи.
Другой проблемой отсутствия гаражей в законах Абрамченко назвала неспособность владельцев многих из них поставить их на учет. По этой причине была подготовлена концепция решения проблемы, аналогичная «дачной амнистии».
«Граждане быстро получат право на свой гараж», — пообещала она.
По словам главы Росреестра и замглавы Минэкономразвития, новый закон предусмотрит простые правила оформления гаражей, а принят он может быть в течение 2019 года.