Кроссоверы Chery резко упали в цене

Новые китайские кроссоверы Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 5 подешевели в ноябре. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Цена Авто» сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Цены на отдельные комплектации новых кроссоверов Chery упали на 55-80 тысяч рублей. Так, Chery Tiggo 2 2018 года в комплектации Luxury MT сейчас можно приобрести за 777 тысяч рублей, а в комплектации Luxury AT — за 844 тысячи.

Прошлогодние Chery Tiggo 5 в комплектации Connected MT теперь стоят 977 тысяч, а в комплектации Comfort MT — 999,9 тысячи.

В то же время цены на начальную комплектацию Chery Tiggo 2 Basic MT и максимальную Chery Tiggo 5 Luxury CVT не изменились — 673 тысячи и 1 199 900 рублей соответственно.

В октябре цены на все Chery Tiggo выросли на 10-30 тысяч рублей.