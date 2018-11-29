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Кроссоверы Chery резко упали в цене 

Рамблер + ещё 4 49 минут назад
Фото: Car.ru
Новые китайские кроссоверы Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 5 подешевели в ноябре. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Цена Авто» сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Цены на отдельные комплектации новых кроссоверов Chery упали на 55-80 тысяч рублей. Так, Chery Tiggo 2 2018 года в комплектации Luxury MT сейчас можно приобрести за 777 тысяч рублей, а в комплектации Luxury AT — за 844 тысячи.
Прошлогодние Chery Tiggo 5 в комплектации Connected MT теперь стоят 977 тысяч, а в комплектации Comfort MT — 999,9 тысячи.
В то же время цены на начальную комплектацию Chery Tiggo 2 Basic MT и максимальную Chery Tiggo 5 Luxury CVT не изменились — 673 тысячи и 1 199 900 рублей соответственно.
В октябре цены на все Chery Tiggo выросли на 10-30 тысяч рублей.
Chery , Chery Tiggo 2 , Chery Tiggo 5 , Chery Tiggo , Автоновости
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