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Упрощенное оформление ДТП обернулось штрафами для водителей 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: ТАСС
В России в несколько раз выросло число исков страховщиков к водителям, оформлявшим ДТП по европротоколу. Об этом пишет «Коммерсант».
Европротокол можно оформить, если авария обошлась без раненых, и в ней участвовало не более двух автомобилей. Страховые компании направляют регрессные иски водителям, которые не предоставили бланк извещения об аварии вовремя.
«Коммерсант» привел несколько примеров таких ситуаций. Так, в 2016 году москвич стал виновником аварии и договорился с пострадавшим об оформлении европротокола без инспекторов. Водители заполнили бланки извещений о ДТП и разъехались. Мужчина отнес свой бланк в офис страховой компании, но в 2018 году получил регрессный иск от страховщика на сумму ремонта — 41,8 тысячи рублей. В иске утверждалось, что он не предоставил экземпляр извещения в пятидневный срок. Документов, которые могли бы подтвердить его правоту, он предоставить не смог.
Водитель из Хабаровска получил регрессный иск, так как направил извещение в течение 15 дней. Такой срок был указан в устаревшем бланке, выданном ему страховой компанией.
По данным «Коммерсанта», в подобные ситуации за полтора года попали тысячи водителей.
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев подчеркнул, что водители получили возможность оформлять ДТП по упрощенной схеме, поэтому обязаны выполнять все необходимые процедуры. Аварии по европротоколу разрешили оформлять даже в случае разногласий между водителями, поэтому страховщики стали требовать от водителей «более четкого выполнения своих обязанностей».
В Центробанке из-за сложившейся ситуации задумались о поправках в закон об ОСАГО, позволяющих водителям извещать страховщика о ДТП в электронном виде. Также в ЦБ посоветовали автомобилистам хранить оригиналы извещений, а страховщикам отправлять копии.
Комментарии
Евгений Уфимцев , Центральный банк России , Автоновости
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