АвтоВАЗ готовит новую модель

СМИ узнали название новинки, которую разрабатывает российский автогигант.

Об автомобиле неизвестно ничего, кроме имени — Lada Van. На основе этого можно предположить, что речь идет о новой легковой коммерческой модели, вероятно, об одной из модификаций Lada Largus

Lada Van была упомянута в сообщении о том, что в рамках инвестиционного контракта альянс Renault-Nissan-Mitsubish и АвтоВАЗ могут в течение 10 лет вложить более 70 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие модельного ряда упомянутых брендов и модернизацию мощностей для их производства, пишет газета «Ведомости» . Речь, в том числе идет о купе-кроссовере Renault Arkana, новом поколении Duster, а также о Lada Van.

Проект планируется реализован на заводах АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, Renault в Москве, Nissan в Санкт-Петербурге и Mitsubishi в Калужской области. Перечисленные участники инвестконтракта получат налоговые льготы и стабильные условия для ведения бизнеса.

Как сообщал «Авторамблер», ранее дочернее предприятие АвтоВАЗа приступило к выпуску пикапа Lada на базе обновленной Granta. Автомобили будут собираться мелкими партиями на производственных мощностях «ВИС-Авто».