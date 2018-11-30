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АвтоВАЗ готовит новую модель 

Авторамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: Авторамблер
СМИ узнали название новинки, которую разрабатывает российский автогигант.
Об автомобиле неизвестно ничего, кроме имени — Lada Van. На основе этого можно предположить, что речь идет о новой легковой коммерческой модели, вероятно, об одной из модификаций Lada Largus.
Lada Van была упомянута в сообщении о том, что в рамках инвестиционного контракта альянс Renault-Nissan-Mitsubish и АвтоВАЗ могут в течение 10 лет вложить более 70 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие модельного ряда упомянутых брендов и модернизацию мощностей для их производства, пишет газета «Ведомости». Речь, в том числе идет о купе-кроссовере Renault Arkana, новом поколении Duster, а также о Lada Van.
Проект планируется реализован на заводах АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, Renault в Москве, Nissan в Санкт-Петербурге и Mitsubishi в Калужской области. Перечисленные участники инвестконтракта получат налоговые льготы и стабильные условия для ведения бизнеса.
Как сообщал «Авторамблер», ранее дочернее предприятие АвтоВАЗа приступило к выпуску пикапа Lada на базе обновленной Granta. Автомобили будут собираться мелкими партиями на производственных мощностях «ВИС-Авто».
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Nissan , Lada Largus , Lada , Renault , Mitsubishi , Автоваз , Ведомости , Автоновости
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