Nissan Murano прошел обновление

В Лос-Анджелесе прошла презентация обновленной версии кроссовера Nissan Murano. Модель нынешней генерации была представлена еще в 2014 году и производитель решил освежить внешность авто для стимулирования интереса покупателей.

В основном изменения коснулись передней части кузова, где появилась обновленная оптика, радиаторная решетка и иной бампер. Задняя часть кузова изменилась за счет новой оптики. Сменился и рисунок колесных дисков.

Nissan

Оформление интерьера изменений не претерпело за исключением перехода на более качественные материалы. Например, для топового оснащения Platinum предусмотрено применение перфорированной полуанилиновой кожи.

Nissan

Что касается дополнительных опций, то они ограничились сферой безопасности. Например, уже в базе имеется десяток подушек безопасности, а в более продвинутых версиях японский кроссовер оснащен комплексом Safety Shield 360, объединяющем в себе самые разнообразные сервисы, контролирующие разметку, «мертвые зоны», управляющие фарами и функцией автоматического торможения.

В техническом плане изменений не предусматривается. Как и раньше, Nissan Murano будет предложен с единственным 264-сильным 3.5-литровм мотором, работающим в паре с вариатором. Полный привод доступен в качестве опции.

Продажи модели в Соединенных Штатах должны начаться уже в декабре.