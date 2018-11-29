Представлен внедорожник, способный обогнать Lamborghini Urus

К уже рассекреченному суперпикапу, созданному молодой компанией Rivian Automotive, присоединился полноценный семиместный внедорожник. Четыре электромотора способны катапультировать его до 100 км/ч за три секунды.

Как и было обещано, вторая модель компании после пикапа R1T, названная R1S, получила то же самое "лицо" с оригинальной светодиодной оптикой и "квадратичным" дизайном. Таким образом, до передних стоек кузова пикап и внедорожник идентичны. А вот все остальное у R1S собственное, включая семиместный салон и специфическое остекление кормы.

В длину внедорожник вытянулся на 5 040 мм и получил дорожный просвет до 365 мм, который можно варьировать при помощи пневмоэлементов в подвеске. Как и пикап, R1S способен преодолевать броды глубиной до 1 м, углы въезда и съезда у них тоже идентичны — 34 и https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/706342/30 градусов соответственно, а вот угол рампы у внедорожника больше — 29 градусов против 26.

Rivian R1S будет выпускаться в пяти— и семиместном вариантах и получит три типа силовой установки на выбор. Четыре электромотора способны развивать 408, 710 или 864 л.с. в зависимости от версии, а запас хода у внедорожника составляет от 380 до 660 км. Разгон до 96 км/ч у самой быстрой версии занимает всего 3 секунды, у второй по мощности — 3,2 с.

Как и пикап, внедорожник будет оснащаться аскетичным, но функциональным интерьером с цифровой панелью приборов и огромным экраном мультимедийной системы с диагональю 15,6 дюйма. Получит он и дополнительные 6,8-дюймовые экраны для задних пассажиров, а также оборудование, необходимое для функционирования системы автономного управления третьего уровня.