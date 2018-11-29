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Audi протестировала беспилотное летающее такси 

Автовести 1 час назад
Фото: © Audi
Компания Audi вместе с Airbus и ItalDesign представили концептуальный образец летающего такси с системой автономного управления, который уже способен выполнять поставленные задачи. Но есть один нюанс: прототип оказался в четыре раза меньше, чем нужно.
Специально для мероприятия Drone Week в Амстердаме создатели принципиально нового сервиса построили работоспособную модель транспортного средства, которая и продемонстрировала, как будет реализовываться концепция. Транспорт под названием Pop.Up Next состоит, по сути, из трех модулей — квадрокоптера, четырехколесной платформы для передвижения по земле и пассажирской капсулы, и вся эта система управляется электроникой.
По представлению авторов проекта, для полетов капсула подвешивается под дроном, а при переходе в наземный режим квадрокоптер "сгружает" ее на транспортную платформу. Возможен и вариант, когда в полет капсула отправляется вместе с колесным шасси. По сообщению издания Motor1, на мероприятии для "дроноводов" в Амстердаме прототип продемонстрировал успешную работу: по заданным маршрутам безошибочно передвигались и летающий, и колесный модули.
Реализована такая модель перевозок может быть в условиях крупных мегаполисов, где должна будет за счет переноса части пассажиропотока в воздух упростить ситуацию с пробками. Свою модульную систему ее создатели собираются позиционировать как более удобную, комфортную и скоростную альтернативу традиционным такси.
Между тем, когда именно концепция вырастет до применимых в реальной жизни размеров, пока не сообщается. Очевидно, что предварительно Audi вместе с компаньонами по проекту должны построить и испытать полноразмерные прототипы, но ни о каких конкретных сроках создатели проекта пока не говорят, предлагая ориентироваться на следующее десятилетие.
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Audi , Автоновости
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