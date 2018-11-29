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Россиянам разрешили не устанавливать знак «Шипы» 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое делает знак «Шипы» рекомендательным, а не обязательным. Об этом сообщается на сайте правительства.
Документ, вносящий поправки в ПДД, «исключает обязанность водителя» устанавливать этот знак.
Также постановление корректирует порядок действий водителей, оформляющих ДТП по европротоколу без полиции.
В апреле 2017 года сотрудники ГИБДД получили право запрещать эксплуатацию автомобилей с ошипованными шинами, у которых не оказалось определяющего знака. После предупреждения инспектор мог оштрафовать водителя на 500 рублей. До этого знак можно было устанавливать по желанию.
В мае 2018-го в МВД заявили о планах сделать наличие знака рекомендательным. В полиции подчеркивали, что знак потерял свою актуальность и не помогает водителям разобраться в характере движения другой машины, особенно в зимних условиях.
Поправки, касающиеся знака «Шипы», должны были вступить в силу с 1 июля 2018 года, но тогда их не утвердили.
Комментарии
Дмитрий Медведев , ГИБДД , МВД , Автоновости , ДТП
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