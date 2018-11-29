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Медведев отменил «Шипы» 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Правительство внесло изменения в правила дорожного движения, исключающие обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили, имеющие шипованные шины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.
Знак, за отсутствие которого еще в марте 2017-го был введен запрет эксплуатировать транспортное средство (а до этого некоторое время строго штрафовали сотрудники ГИБДД), признан неактуальным, так как тип зимней резины, по мнению чиновников, перестал в значительной степени влиять на динамические характеристики машины.
В России хотят изменить цвет дорожной разметкиТем же постановлением людей, передвигающихся в инвалидных колясках с двигателем, приравняли к обычным пешеходам, а людям с третьей группой инвалидности разрешили останавливаться под знаком «Стоянка запрещена» и его разновидностями.
2 ноября сообщалось, что МВД направило в правительство проект постановления об отмене знака «Шипы».
За отсутствие этого знака, согласно санкции статьи 12.5 КоАП, водителю грозил штраф в размере 500 рублей.
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Дмитрий Медведев , ГИБДД , МВД , Автоновости , Видео
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